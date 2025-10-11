    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони відбили 38 атак окупантів на Харківщині
11.10.2025  08:09   Дмитро Колонєй

Сили оборони відбили 38 атак окупантів на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація. 
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.
  • На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як 5-та Слобожанська бригада «Скіф» підтримує психічне здоров’я гвардійців.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
