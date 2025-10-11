11.10.2025 07:30 Рита Парфенова

11 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.





ООН, яка започаткувала це свято, закликає звернути увагу на соціальні проблеми та нерівність, які відчувають дівчата в усьому світі, пов'язаному безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі. До них входять можливості здобуття освіти, повноцінного харчування, медичного обслуговування, соціальні права, захист від дискримінації, насильства та примусового заміжжя у дитячому віці.



* * *



11 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби із ожирінням. ВООЗ ще 1997 року визнала той факт, що ожиріння переросло в епідемію глобального характеру. Починаючи з цього моменту, лікарі проводять інтенсивну кампанію з освіти населення про проблему надмірної ваги та ожиріння, роз'яснюючи людям причини, що призводять до ожиріння, інформуючи про наслідки ожиріння, а також про заходи щодо його профілактики та способи лікування.

Православні свята та прикмети дня

За новим стилем 11 жовтня вшановують апостола від 70-ти Пилипа Кесарійського, преподобного Феофана Сповідника та мучениць Зінаїду і Філонілу. Наші предки вважали цей день сприятливим для вирішення родинних проблем і радили подавати милостиню, щоб залучити добробут і благополуччя в дім.



Що не можна робити 11 жовтня:

виходити з дому, оскільки це вважалося небезпечним;

вживати в їжу будь-які ягоди;

ризикувати та починати нові справи – ці дії могли призвести до невдачі та неприємностей.

Також цього дня

У 1138 році землетрус в Алеппо забрав життя 230 тисяч людей.



1885 – Франсуа Моріак, французький письменник, нобелівський лауреат 1952 року.



1887 – американський винахідник Томас Едісон запатентував електричну машину для підрахунку голосів під час виборів.



1891 – у Стокгольмі відкривається перший у світі етнографічний музей просто неба «Скансен».



1919 – вперше сніданок у літаку запропонувала компанія «Хендлі Пейдж Тренспорт». Кошик із «другим сніданком» коштував три шилінги за порцію.



1921 – на Всеукраїнському православному Синоді в Києві була створена незалежна від російської православної церкви Українська Автокефальна Православна Церква (УАПЦ).



1942 – народився Амітабх Баччан, індійський актор («За законами честі», «Розплата, що затягнулася»).



1949 – ухвалено перший Міжнародний кодекс медичної етики. Зроблено це було на 3-й Генеральній Асамблеї Всесвітньої медичної асоціації. Найважливіші принципи, закріплені в документі, гласили: лікар повинен приймати рішення виключно на користь хворого і ставити на чільне місце співчуття і повага до людської гідності пацієнта.



1976 – народилася Емілі Дешанель, американська кіноактриса, продюсер, найвідоміша головною роллю у телесеріалі «Кістки».



1985 – народилася Мішель Трахтенберг, американська актриса («Загадкова шкіра», «Євротур», «Папі знову 17»).



1994 - у Росії стався так званий "чорний вівторок", коли на торгах ММВБ курс долара "підстрибнув" відразу на 845 пунктів.



2018 – Вселенський Патріархат підтримав надання автокефалії Української православної церкви.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Зінаїда, Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип. Іменини за Юліанським календарем відзначають:сьогодні святкують: Анна, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Іларіон, Ілля, Кирило, Макар, Марія, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Родіон, Теодор, Тетяна, Уляна, Федір, Харитон, Юліана, Ян.

