Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Чугуєві – пошкоджено школу та житловий будинок

Вночі окупанти атакували Чугуїв безпілотниками. Унаслідок удару по навчальному закладу пошкоджено будівлю школи та сусідній житловий будинок.
Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ніч на Харківщині знову минула під звуки вибухів, передає РЕДПОСТ.
Близько першої години ночі 12 жовтня російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів у Чугуєві. Будівля зазнала серйозних руйнувань, вибуховою хвилею також пошкоджено житловий будинок, розташований неподалік.
За попередніми даними, постраждала одна жінка – у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.
