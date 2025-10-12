    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Чугуєві – пошкоджено школу та житловий будинок
12.10.2025  09:02   Рита Парфенова

Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Чугуєві – пошкоджено школу та житловий будинок

Вночі окупанти атакували Чугуїв безпілотниками. Унаслідок удару по навчальному закладу пошкоджено будівлю школи та сусідній житловий будинок.

вибух

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що ніч на Харківщині знову минула під звуки вибухів, передає РЕДПОСТ

Близько першої години ночі 12 жовтня російські безпілотники завдали удару по одному з навчальних закладів у Чугуєві. Будівля зазнала серйозних руйнувань, вибуховою хвилею також пошкоджено житловий будинок, розташований неподалік.

За попередніми даними, постраждала одна жінка – у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та уточнення масштабів пошкоджень.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися п’ять населених пунктів Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
