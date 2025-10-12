12.10.2025 09:33 Рита Парфенова

Як рятувальники Харківщини гасили пожежі після ударів дронів по школах і житловому будинку: фото

Унаслідок російських атак дронами на Чугуївщині та Куп’янщині загорілися два навчальні заклади та приватна оселя. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС, медики та місцеві пожежні команди.

На Харківщині триває ліквідація наслідків ворожих ударів безпілотниками, які вночі вразили цивільні об’єкти у кількох районах області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Бугаївка, Чугуївського району, внаслідок атаки сталася пожежа у приватному будинку. Завдяки оперативним діям вогнеборців полум’я вдалося швидко загасити – ніхто не постраждав.

Набагато серйозніша ситуація склалася в місті Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району, де під удари потрапили навчальні заклади. Виникли масштабні пожежі, постраждали п’ятеро людей, серед яких – одна дитина.

До ліквідації наслідків були залучені підрозділи ДСНС, медики, офіцери-рятувальники громад та бійці місцевих пожежних команд. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів, ризикуючи життям, щоб врятувати людей і запобігти поширенню полум’я.

Наразі тривають роботи з розчищення завалів і фіксації збитків, спричинених ворожими ударами.

