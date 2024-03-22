22.03.2024 07:12 Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен працює в режимі укриття

Через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття.



Харківський метрополітен працює в режимі укриття



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».

Зазначається, що через ракетну атаку, яку ворог здійснив вранці 22 березня, метрополітен працює як укриття.

Про відновлення перевезень буде повідомлено додатково.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів.