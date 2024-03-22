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22.03.2024  05:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ранком 22 березня, окупанти завдали ударів по місту, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів
Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. 
 
«Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту»,- сказав мер Харкова.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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