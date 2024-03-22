22.03.2024 05:40 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ранком 22 березня, окупанти завдали ударів по місту, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів



Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

«Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту»,- сказав мер Харкова.

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