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22.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 березня

Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 березня мінлива хмарність. Без опадів. Слабкий туман.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 9–11° тепла.

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Народні прикмети

  • Сьогодні друга зустріч весни (перша на Масляну).
  • Яка погода цього дня, такі дні протримаються аж до 30 квітня.
  • Кола біля сонця віщують хороший урожай.
  • Якщо цього дня прийшла відлига, то влітку варто чекати на хороший врожай проса.
  • Приліт жайворонка передвіщав тепло, зяблика – холод.
  • Теплий вітер обіцяє дощове літо.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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