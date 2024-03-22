Прогноз погоди у Харкові на 22 березня

Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 березня мінлива хмарність. Без опадів. Слабкий туман.
Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 9–11° тепла.
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Сьогоднішній гороскоп не рекомендує розпочинати нові справи, а скоріше відпочивати та розслаблятися для накопичення енергії; варто уникати алкоголю та помірності у задоволеннях.
Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.
22 березня своє професійне свято відзначають таксисти з усього світу.
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