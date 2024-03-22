22.03.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 березня

Уранці в Харкові очікується похмура погода, але вдень небо проясниться, і ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 березня мінлива хмарність. Без опадів. Слабкий туман.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 9–11° тепла.

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