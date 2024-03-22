22.03.2024 06:20 Віталій Хінєвіч

У райвідділах поліції Харківщини можна зарядити телефон та підключитися до інтернету

Через атаки на Харківську область зазнали пошкоджень і руйнувань інфраструктурні об'єкти. В місті відсутнє світло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

«Якщо вам потрібно зателефонувати близьким, викликати екстрені служби, зарядити телефони, ви можете звернутися до найближчих райвідділів поліції. В кожному райвідділі ми запустили роботу старлінків, генераторів.

Харківська поліція продовжує забезпечувати охорону громадського порядку на всій території Харківської області»,- сказав Володимир Тимошко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про ситуацію у місті після ворожих обстрілів.