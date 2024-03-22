22.03.2024 08:55 Віталій Хінєвіч

Ворог атакував Харківщину понад 15 ракетами

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Протягом 4:52 — 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла.

«Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії, на мапі (https://nezlamnist.gov.ua/), (https://nezlamnist.gov.ua/) або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot»,- йдеться у повідомленні.

Також під ворожим вогнем були: Уди, Козача Лопань, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Синьківка.

21 березня о 11:00 у селі Баранівка Богодухівського району війська рф застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про наслідки ранкової атаки по Харкову.