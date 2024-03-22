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22.03.2024  08:55   Віталій Хінєвіч

Ворог атакував Харківщину понад 15 ракетами

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом 4:52 — 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. 
 
«Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії, на мапі (https://nezlamnist.gov.ua/), (https://nezlamnist.gov.ua/) або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot»,- йдеться у повідомленні.
 
Також під ворожим вогнем були: Уди, Козача Лопань, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Синьківка.
 
21 березня о 11:00 у селі Баранівка Богодухівського району війська рф застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок. Без постраждалих.
 
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про наслідки ранкової атаки по Харкову.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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