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22.03.2024  09:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові надали схему руху громадського транспорту в умовах блекауту

Через обстріли міський транспорт у Харкові працює за схемою блекауту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Вранці 22 березня ворог атакував Харків та область ракетами. Внаслідок чого відсутнє електропостачання.
 
З картою тимчасових автобусних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про наслідки ранкової атаки по Харкову.
 
Тэги:  харків, транспорт
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