22.03.2024 10:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих

Кіберфахівці Служби безпеки запобігли передачі до рф інформації про маршрути руху колон ЗСУ у Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, це вдалося завдяки своєчасному викриттю агента російської розвідки, який стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової.

В зоні особливої уваги фігуранта були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість.

Одночасно зловмисник намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки.

Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку.

Однак, співробітники СБУ зірвали ворожі плани і затримали російського інформатора на спробі передачі розвідданих. Ним виявився 45-річний мешканець харківського передмістя, ідеологічний прихильник рашизму.

На початку повномасштабного вторгнення росії він переїхав до Полтавщини, звідки ініціативно намагався вийти на спецслужби рф.

Для цього чоловік публікував у прокремлівських Телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв путіна та героїзував російські війська.

В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань.

Для збору інформації фігурант «в темну» використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під виглядом дружніх розмов. Під час обшуку в орендованому помешканні фігуранта вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територією України).

Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затриманий агент російського генштабу, який планував диверсію на залізниці.