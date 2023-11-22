На Харківщині відновили електропостачання у прикордонному селі

Енергетикам вдалося відновити електропостачання в селі Козача Лопань, яке перебувала під знеструмленням протягом майже двох тижнів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго", понад 200 споживачам прикордонного села Козача Лопань відновили електропостачання фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ).
На підприємстві зазначили, що жителі цієї частини селища залишалися без світла майже два тижні. Причина – пошкодження трансформатора внаслідок ворожих обстрілів.
"Обсяг пошкоджень та загальна військова ситуація не дозволяли швидко відновити електропостачання. Проте нам все ж таки вдалося знайти рішення та підключити знеструмлених споживачів за резервною схемою живлення", - зазначив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, Володимир Климчук.
Він нагадав, що енергетики Дергачівського РЕМ постійно працюють у надскладних умовах, адже прикордонні населені пункти щодня перебувають під обстрілами російської армії.
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