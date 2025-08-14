    
14.08.2025  20:03   Дмитро Колонєй

У Харкові на перехресті влаштував аварію та загинув водій Mitsubishi

Поліція встановлює обставини смертельної ДТП у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові 14 серпня 2025 року близько 15:10 на перехресті вулиць Велозаводська та Єдності проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофору, врізався у авто Сitroen та загинув 46-річний водій Mitsubishi. Керманич іншої автівки, 71-річний чоловік, доставлений до лікарні.
 
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульна поліція. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі всі обставини ДТП встановлюються.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як надзвичайники врятували водія, якого затисло під час ДТП на Харківщині.
 
Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
