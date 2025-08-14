    
14.08.2025  20:38   Дмитро Колонєй

Шведські партнери допомогли харківським пожежникам

Харківський підрозділ місцевої пожежної охорони отримав спецтехніку.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 серпня 2025 рорку пожежна команда селища Пісочин поповнилася новою технікою — спеціалізованим пожежним автомобілем на базі Volvo, переданим шведськими волонтерами. Цей подарунок став можливим завдяки зусиллям харківської волонтерки Жасміни Кедрової.
 
 
На урочистій церемонії передачі були присутні також шведські волонтери, начальник Харківської районної військової адміністрації Володимир Усов, рятувальники Харківського гарнізону ДСНС та вогнеборці МПК.
 
 
Нова техніка значно розширить спроможності місцевої пожежної охорони та підвищить рівень безпеки в зоні обслуговування.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про чотири пожежі від обстрілів за добу на Харківщині – горіли будинки та лісові масиви.
 
