    
Главная Новини Харкова Освіта Як отримати Пакунок школяра у Дії
14.08.2025  21:16   Дмитро Колонєй

Як отримати Пакунок школяра у Дії

Вдповідна функція днями з'явиться у застосунку.


Як отримати Пакунок школяра у Дії
Як повідомляє РЕДПОСТ, днями у Дії буде запущено "Пакунок школяра" — батьки першокласників зможуть отримати 5000 гривень, щоб зібрати дитину до школи
 
Алгоритм оформлення наступний
 
  • Переконайтеся, що дитина зарахована до 1-го класу (очно). Школа передає дані до електронної системи;
  • Спочатку потрібно відкрити "Дія.Картку": у Монобанк свайп вліво - "Відкрити картку" - "Дія.Картка" - "Активувати";
  • У програмі "Дія" (після запуску функції): авторизуйтеся — знайдіть послугу "Пакунок школяра". Крайній термін подання заяв - 15 листопада 2025 року;
Гроші можна витратити на
  • шкільні товари,
  • дитячий одяг та
  • взуття.
 
Гроші зараховуються на спеціальний рахунок та мають бути використані протягом 180 днів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні запускають нову уряову виплату «Пакунок школяра».
 
Тэги:  допомога, поради, діти, гроші, школа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Медицина Харківські лікарі провели медогляд у гуртожитку, в якому живуть сотні переселенців 13.08 Надзвичайні події Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей 11.08 Влада Червоний Хрест продовжить робити все, щоб допомогти мешканцям Харкова - Біт Армін Мозіманн
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 