14.08.2025  21:46   Дмитро Колонєй

Ароматна риба з овочами, запечена в духовці

Справжній хіт для тих, хто шукає просту, смачну та корисну вечерю.

 
Як пише РЕДПОСТ, приготувати соковиту рибу з овочами у духовці можна швидко та без кулінарних складнощів. Для цього страви варто вибирати солодкий болгарський перець якнайбільший.
 

Риба з солодким перцем та помідорами в духовці

 

Продукти:

 
  • 1 кг риби
  • 1 солодкий перець
  • 1 помідор
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 ст. л. рослинної олії
  • 0,5 лимона
  • базилік
  • спеції за смаком
Покроковий рецепт приготування

  1. Обдати помыдори окропом і зняти шкірку.
  2. Нарізати кубиком перець, помідор та цибулю.
  3. Подрібнити часник.
  4. Протушкувати овочі разом із часником та спеціями близько 5 хвилин.
  5. Додати до овочевої суміші лимонний сік.
  6. Втрутити базилік та спеції для аромату.
  7. Нарізувати рибу на порційні шматки.
  8. Змастити олією форму
  9. Викласти у форму рибу.
  10. Засипати овочевою сумішшю, рівномірно її розподіливши.
  11. Запікати у духовці 30–35 хвилин при 180 °C.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати швидкий яблучний оцет вдома.

