Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

Народні прикмети

роса на Успіння – на добру погоду;

на небі з’явилася веселка – осінь буде теплою;

якщо гарна погода – бабине літо буде прохолодним;

якщо багато павутиння – зима буде морозною і малосніжною;

15 серпня ясно й тепло – осінь буде сухою та довгою;

якщо лелеки вже полетіли – осінь буде рання і холодна;

після Успіння осінь встає з постелі;

на Успіння Богородиця ховає сонце в землю.