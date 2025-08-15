Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

    
15.08.2025  06:00   Рита Парфенова

У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

Народні прикмети

  • роса на Успіння – на добру погоду;
  • на небі з’явилася веселка – осінь буде теплою;
  • якщо гарна погода – бабине літо буде прохолодним;
  • якщо багато павутиння – зима буде морозною і малосніжною;
  • 15 серпня ясно й тепло – осінь буде сухою та довгою;
  • якщо лелеки вже полетіли – осінь буде рання і холодна;
  • після Успіння осінь встає з постелі;
  • на Успіння Богородиця ховає сонце в землю.
