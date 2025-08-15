Прогноз погоди у Харкові на 15 серпня

У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
