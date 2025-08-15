15.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 15 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день може приготувати Овну приємні сюрпризи. Успіх супроводжуватиме його майже в усьому — особливо у фінансах та коханні. Є ймовірність отримання прибутку, вдалої покупки, несподіваного подарунка чи романтичного знайомства. Щоб переконатися в цьому, варто не сидіти вдома: зустрічайтесь, закохуйтесь, призначайте побачення, робіть покупки, займайтеся бізнесом.

Телець (21 квітня – 21 травня)

У справах Тельцю може сильно заважати бажання якнайшвидше досягти результату. Найцікавіше, що така квапливість діятиме прямо навпаки, гальмуючи роботу та відсуваючи терміни. Затримки та пробуксовки можуть очікувати Тельця практично на будь-якому етапі та у будь-яких справах! Виправити становище Телець зможе тільки якщо позбудеться свого внутрішнього нетерпіння. Якщо це йому не вдасться, закінчити розпочате йому, на жаль, вдасться ще дуже не скоро!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Девізом життя Близнюків стане безапеляційне "Я сам!". Зірки не схиляють їх до того, щоб дорівнювати на оточуючих або хоча б радитися з ними. Через це багато їхніх рішень можуть здаватися несподіваними, а висловлювання – самовпевненими. Однак насправді Близнюки не схильні рубати з гарячого, і якщо вони за щось взялися, значить готові відповідати за результат. Тож близьким людям Близнюків досить просто їм не заважати. Решта Близнюки зроблять самі, домігшись непоганих результатів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Секрет успіху Рака у його вмінні організовувати людей, домагаючись від них потрібних результатів. День не схиляє Рака до того, щоб самому чинити трудові подвиги, проте він спокійно може чинити ці подвиги руками оточуючих. Так що як організатор, координатор або начальник Рак просто незамінний! Навіть не маючи ніяких особливих прав, Рак може непомітно звалити частину своїх справ на інших. І це – про диво! – буде сприйнято з розумінням.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву можуть доручити справи, з якими він боїться не впоратися. Можливо, він вважає, що має недостатній досвід, знання або навички для їх виконання. Така невпевненість у собі може погано позначитися на результаті, тому зірки пропонують Леву набратися рішучості та відкинути сумніви, перш ніж взятися за цю роботу. Ну а якщо це не вийде – перепоручити її будь-кому або відкласти на потім.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ентузіазму Діві не позичати! Вона буде по-справжньому захоплена тим, що робить навіть якщо її ділянка робіт стосується далеко не найважливіших речей. Невідомо, в чому тут справа, – у хорошому настрої Діви або в тому, що вона відчуватиме приплив сил. Головне, що завдяки такому вдалому настрою робота у Діви обіцяє сперечатися, а оточуючі тягнуться до неї і не раз протягом дня запитають її поради.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Головною рушійною силою Терезів стануть амбіції! Їм недостатньо просто справлятися зі справами – їм потрібно робити все найкраще і так, щоби це помітили. Саме тому день чудово підходить для того, щоб робити кар'єру. Будь-які кроки Терезів у цьому напрямі будуть даватися їм природно та легко. До того ж зірки обіцяють, що і оточуючі віднесуться до просування Терезів дуже прихильно, і навіть здатні підштовхнути їх трохи вперед.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон особливо тяжітиме рутиною. Коли кожен день навколо одне й те саме, це починає набридати! Щоб не впасти в тугу або стан напівсонної коми, зірки радять Скорпіонові струснути і щось поміняти. Найменше, що він здатний зробити, це оновити свій гардероб. Однак найкраще, якщо у Скорпіона знайдуться справи поза чотирьох стін – зміна обстановки та ковток свіжого повітря необхідні йому як ніколи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Від Стрільця потрібно виявити наполегливість і навіть, якщо потрібно, вміння постукати кулаком по столу! Просто якщо Стрілець зможе проявити рішучість і твердість, оточуючі швидко відтіснять їх у другий план, привласнивши собі його і заслуги. Так що іншого варіанту у Стрільця просто немає - або він змириться з лавкою запасних, або зможе продемонструвати всім свій твердий характер і завдяки цьому вийде на перші ролі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Успіх сьогоднішнього дня Козерога нагадує їзду велосипедом: чим повільніше їдеш, тим більше ризикуєш впасти. І навпаки – набравши хорошу швидкість, Козеріг виявить, що будь-яка справа сперечається у його руках! Так що розігнатися Козерогу просто необхідно, навіть якщо для цього йому доведеться зібрати всю свою волю в кулак. Зате один раз набравши темпу, Козеріг ще довго не зможе зупинитися. Він здатний у трудовому пориві переробити безліч справ!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

З ранку Водолій з головою піде в роботу, і виринути йому буде нелегко. Він буде настільки зосереджений, що ніяка суєта, що панує довкола, не може йому перешкодити. Зірки радять Водолію використати таку здатність до концентрації, щоб блискуче впоратися зі справами, в яких він все від початку до кінця вирішує сам. А ось робота в команді йому протипоказана: занурений у свої думки Водолій просто не почує слова оточуючих.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб несподівано для них можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація цьому сприятиме. Можливо, Риб попросять провести нараду, організувати свято чи пікнік. А можливо, день поставить перед ними інші завдання, які потребують залучення людей. У будь-якому випадку, у Риб є всі можливості для того, щоб упоратися з подібними справами. Сил та нервів це забере чимало, зате й приємні бонуси принесе.