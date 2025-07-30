30.07.2025 21:48 Дмитро Колонєй

Рибний шик на вечерю: салат з тунцем та печеними овочами

З тих страв, коли на кухні хочеться легкості, користі та трохи вишуканості.

Як пише РЕДПОСТ, у цьому салаті є все - аромат запечених овочів, соковитість консервованого тунця, і нотка свіжості від зелені. В ідеалі, цей салат готується з овочів, запечених на мангалі, тоді він набуває смаку та аромату «димка».

Але й сковорода буде рішенням прогулянки. Ця страва - ідеальне рішення для легкої вечері або закуски, яка виглядає святково і збирається за лічені хвилини.

Рибний салат с тунцем та печеними овочами

Продукти

3 болгарських перцю

1 банка тунця в олії

0,5 банки консервованої кукурудзи

3 помідори

1 червона цибулина

1 пучок петрушки

Оливкова олія

Оцет, сіль, цукор (для маринування цибулі)

Улюблені спеції до смаку

Покроковий рецепт приготування

Нарізати цибулю півкільцями. Замаринувати цибулю в оцті з додаванням солі та цукру. Запекти помідори та перець на мангалі, грилі чи сухій сковороді до м'якості. Очистити запечені овочі від шкірки. Нарізати очищені овочі шматочками. З'єднати в салатнику мариновану цибулю, нарізані овочі та дрібні скибочки тунця. Додати консервовану кукурудзу. Полити салат оливковою олією. Посипати салат щіпкою улюблених спецій. Перемішати всі інгредієнти. Подати до столу.