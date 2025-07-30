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30.07.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Рибний шик на вечерю: салат з тунцем та печеними овочами

З тих страв, коли на кухні хочеться легкості, користі та трохи вишуканості.

Як пише РЕДПОСТ, у цьому салаті є все - аромат запечених овочів, соковитість консервованого тунця, і нотка свіжості від зелені. В ідеалі, цей салат готується з овочів, запечених на мангалі, тоді він набуває смаку та аромату «димка».
Але й сковорода буде рішенням прогулянки. Ця страва - ідеальне рішення для легкої вечері або закуски, яка виглядає святково і збирається за лічені хвилини.
 

Рибний салат с тунцем та печеними овочами

 

Продукти

 
  • 3 болгарських перцю
  • 1 банка тунця в олії
  • 0,5 банки консервованої кукурудзи
  • 3 помідори
  • 1 червона цибулина
  • 1 пучок петрушки
  • Оливкова олія
  • Оцет, сіль, цукор (для маринування цибулі)
  • Улюблені спеції до смаку
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Нарізати цибулю півкільцями.
  2. Замаринувати цибулю в оцті з додаванням солі та цукру.
  3. Запекти помідори та перець на мангалі, грилі чи сухій сковороді до м'якості.
  4. Очистити запечені овочі від шкірки.
  5. Нарізати очищені овочі шматочками.
  6. З'єднати в салатнику мариновану цибулю, нарізані овочі та дрібні скибочки тунця.
  7. Додати консервовану кукурудзу.
  8. Полити салат оливковою олією.
  9. Посипати салат щіпкою улюблених спецій.
  10. Перемішати всі інгредієнти.
  11. Подати до столу.
 
Тэги:  рецепт, салат, риба
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