30.07.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Рибний шик на вечерю: салат з тунцем та печеними овочами
З тих страв, коли на кухні хочеться легкості, користі та трохи вишуканості.
Як пише РЕДПОСТ, у цьому салаті є все - аромат запечених овочів, соковитість консервованого тунця, і нотка свіжості від зелені. В ідеалі, цей салат готується з овочів, запечених на мангалі, тоді він набуває смаку та аромату «димка».
Але й сковорода буде рішенням прогулянки. Ця страва - ідеальне рішення для легкої вечері або закуски, яка виглядає святково і збирається за лічені хвилини.
Рибний салат с тунцем та печеними овочами
Продукти
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3 болгарських перцю
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1 банка тунця в олії
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0,5 банки консервованої кукурудзи
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3 помідори
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1 червона цибулина
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1 пучок петрушки
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Оливкова олія
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Оцет, сіль, цукор (для маринування цибулі)
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Улюблені спеції до смаку
Покроковий рецепт приготування
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Нарізати цибулю півкільцями.
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Замаринувати цибулю в оцті з додаванням солі та цукру.
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Запекти помідори та перець на мангалі, грилі чи сухій сковороді до м'якості.
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Очистити запечені овочі від шкірки.
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Нарізати очищені овочі шматочками.
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З'єднати в салатнику мариновану цибулю, нарізані овочі та дрібні скибочки тунця.
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Додати консервовану кукурудзу.
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Полити салат оливковою олією.
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Посипати салат щіпкою улюблених спецій.
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Перемішати всі інгредієнти.
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Подати до столу.
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