Прогноз погоди у Харкові на 31 липня

У Харкові пануватиме ясна погода протягом усього дня. Опадів не очікується, тому жителі міста можуть насолоджуватися сонячним днем.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
31 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 24 - 26°.
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Чудовий час для втілення давніх задумів та підбиття проміжних підсумків. Якщо результати не вражають, варто задуматись, чи ви йдете в правильному напрямку.
У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
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