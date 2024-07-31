31.07.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 31 липня

У Харкові пануватиме ясна погода протягом усього дня. Опадів не очікується, тому жителі міста можуть насолоджуватися сонячним днем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

31 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 14 - 16°, вдень 24 - 26°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

вітряно — зима буде сніжною;

ліс вранці вкритий туманом — буде багато грибів;

вранці туман швидко розсіюється — погода буде ясною та сухою;

від ранку бджоли вже вилетіли за медом — день буде ясним.