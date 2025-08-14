    
14.08.2025  19:31   Дмитро Колонєй

Харківські лікарі провели медогляд у гуртожитку, в якому живуть сотні переселенців

Про це повідомили в Департаменті по роботі з внутрішньо переміщеними особами Харкова.

Як повідмляє РЕДПОСТ, медична бригада здійснила черговий виїзд до до одного з гуртожитків у Шевченківському районі, де проживають більше 280 внутрішньо переміщених осіб.
 
Переселенці мали можливість
  • отримати консультації у терапевта та педіатра,
  • зробити щеплення, електрокардіограму,
  • виміряти артеріальний тиск,
  • перевірити рівень цукру в крові та ін.   
З травня відбулося вже 14 таких візитів медпрацівників до місць тимчасового проживання ВПО.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Уряд допоможе ВПО та жителям Харківщини.
 
Тэги:  допомога, впо, харків, діти
