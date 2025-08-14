14.08.2025 19:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині ділок обшахраював державний бюджет на мільйони гривень

Як директор фірми на Харкоівщині заволодів державними коштами з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у червні 2022 року керівник фірми разом із спільниками вирішив заробити на державних закупівлях.

Мова йшла про постачання будівельного піску для укріплення об’єктів критичної інфраструктури на Харківщині в умовах воєнного стану.

На початку 2023 року в системі електронних закупівель оголосили тендер на понад 23 тисячі кубометрів піску. Фірма підозрюваного перемогла та підписала договір поставки, відповідно до якого пісок мав відповідати державним стандартам і видобуватися з конкретного родовища.

Проте підприємство не мало ані договорів із видобувною компанією, ані самого піску потрібної якості. Щоб приховати це, керівник організував виготовлення підроблених документів про походження та якість товару.

З квітня 2023 по березень 2024 року на об’єкти замовника привезли понад 20 тисяч кубометрів піску неналежної якості, який не відповідав умовам договору.

За цю «поставку» держава заплатила ТОВ понад 13,5 мільйона гривень.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

