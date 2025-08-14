    
14.08.2025  18:19   Дмитро Колонєй

На двох вулицях Харкова припинять рух трамваїв: як вони ходитимуть

Стало відомо, які трамваї, чому та як саме змінять маршрут у Харкові.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, через проведення аварійних робіт АТ «Харківобленерго» 15 серпня 2025 року з 9:00 до 16:00 буде припинений рух трамваїв на вулиці Морозова та проспекті Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська»,  
 

Трамвай №5 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - розворотне коло «Вул. Мухачова»;

Трамвай №8 ходитиме таким шляхом:

 
  • розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - розворотне коло «Вул. Мухачова». 
 

Тимчасовий автобус №8 їздитиме таким маршрутом:

  • вул. Одеська (розворотне коло) - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Мухачова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на вулиці Іллі Коваля у Харкові обмежено рух транспорту через кронування дерев.
 
