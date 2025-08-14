14.08.2025 18:19 Дмитро Колонєй
На двох вулицях Харкова припинять рух трамваїв: як вони ходитимуть
Стало відомо, які трамваї, чому та як саме змінять маршрут у Харкові.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
,
, через проведення аварійних робіт АТ «Харківобленерго» 15 серпня 2025 року з 9:00 до 16:00 буде припинений рух трамваїв на вулиці Морозова та проспекті Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська»,
Трамвай №5 курсуватиме так:
розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - розворотне коло «Вул. Мухачова»;
Трамвай №8 ходитиме таким шляхом:
розворотне коло «602-й мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - розворотне коло «Вул. Мухачова».
Тимчасовий автобус №8 їздитиме таким маршрутом:
вул. Одеська (розворотне коло) - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Мухачова.
Нагадаємо,
що на вулиці Іллі Коваля у Харкові обмежено рух
транспорту через кронування дерев.
