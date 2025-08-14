14.08.2025 17:52 Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали мешканця Харкова, який збував наркотики

Як це відбувалося розповіли поліцейські Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 45-річний мешканець Основ`янського району протягом березня-серпня 2025 року придбав психотропну речовину - «PVP», а згодом частину придбаного продавав малознайомій жінці.

У нього провели санкціонований обшук та вилучили згортки з особливо небезпечну психотропною речовину, обіг якої заборонений.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру у розповсюдження наркотиків.

