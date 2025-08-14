    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці спіймали мешканця Харкова, який збував наркотики
14.08.2025  17:52   Дмитро Колонєй

Правоохоронці спіймали мешканця Харкова, який збував наркотики

Як це відбувалося розповіли поліцейські Харкова.

Збував наркотики містянин та був спійманий поліцейськими: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 45-річний мешканець Основ`янського району протягом березня-серпня 2025 року придбав психотропну речовину - «PVP», а згодом частину придбаного продавав малознайомій жінці.
 
У нього провели санкціонований обшук та вилучили згортки з особливо небезпечну психотропною речовину, обіг якої заборонений.
 
Чоловіка  затримали та оголосили про підозру у розповсюдження наркотиків.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкова жінка намагалася вбити матір ножем.
 
 
