    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов: Роботу транспорту в Харкові подовжать через скорочення комендантської години
15.08.2025  12:31   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Роботу транспорту в Харкові подовжать через скорочення комендантської години

Через зміну часу комендантської години у місті коригують графіки руху метро та наземного пасажирського транспорту.


Фото: РЕДПОСТ

У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено, щоб харків’янам було зручніше пересуватися містом. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає  РЕДПОСТ.

Фахівці наразі складають нові графіки руху, враховуючи всі технічні особливості. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій.

Оновлену інформацію про графіки найближчим часом оприлюднять на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комендантську годину в Харкові скоротили – тепер вона триватиме з опівночі до 5:00 ранку.

Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 ЖКГ У Харкові відновили понад 140 будинків 14.08 Медицина У двох харківських лікарнях уже можна проводити операції та реанімацію під землею, – Ігор Терехов 14.08 Освіта Будівництво підземних шкіл триває практично цілодобово, – Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 