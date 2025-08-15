Ігор Терехов: Роботу транспорту в Харкові подовжать через скорочення комендантської години

Через зміну часу комендантської години у місті коригують графіки руху метро та наземного пасажирського транспорту.
У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено, щоб харків’янам було зручніше пересуватися містом. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Фахівці наразі складають нові графіки руху, враховуючи всі технічні особливості. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій.
Оновлену інформацію про графіки найближчим часом оприлюднять на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що комендантську годину в Харкові скоротили – тепер вона триватиме з опівночі до 5:00 ранку.
Комментариев: 0
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: