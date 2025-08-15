15.08.2025 12:31 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Роботу транспорту в Харкові подовжать через скорочення комендантської години

Через зміну часу комендантської години у місті коригують графіки руху метро та наземного пасажирського транспорту.



Фото: РЕДПОСТ

У зв’язку зі скороченням часу комендантської години в Харкові роботу міського пасажирського транспорту буде подовжено, щоб харків’янам було зручніше пересуватися містом. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Фахівці наразі складають нові графіки руху, враховуючи всі технічні особливості. Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій.

Оновлену інформацію про графіки найближчим часом оприлюднять на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.

