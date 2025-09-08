08.09.2025 12:43 Рита Парфенова

6-річна дівчинка постраждала під час обстрілу в зоні примусової евакуації на Харківщині

У Куп’янську під час обстрілу поранена 6-річна дівчинка. Дитина отримала вибухові травми й поранення голови та перебуває у тяжкому стані.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 7 вересня близько 14:30 російські війська здійснили мінометний обстріл міста Куп’янськ. Унаслідок удару поранення отримала шестирічна дівчинка. За даними слідства, відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, дитина жила з бабусею, оскільки її батьки раніше залишили місто. Зараз дівчинка перебуває у відділенні нейрохірургії з тяжкими вибуховими травмами та серйозним пораненням чола. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Влада з’ясовує, чому дитина залишалася в Куп’янську, адже на території громади діє примусова евакуація сімей із дітьми.

Наразі на Куп’янському напрямку продовжує проживати 5121 особа, з них у самому Куп’янську – 896 мешканців. У Борівській громаді ще потребують евакуації 1598 людей. Військова адміністрація вкотре закликає населення виїжджати з небезпечних територій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби під ударами противника опинилися вісім населених пунктів області. У Куп’янську постраждали 74-річний чоловік та 6-річна дівчинка.