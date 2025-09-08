08.09.2025 11:40 Віталій Хіневич

Прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень

На початку тижня можливі короткочасні опади, проте з середи встановиться суха та комфортна погода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, протягом робочого тижня 8–12 вересня у Харкові спостерігатиметься поступова зміна погодних умов.

Якщо на початку тижня можливі короткочасні дощі, то вже з середини тижня встановиться суха та малохмарна погода.

8 вересня, понеділок:

Уночі — +16°…+14°, мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер 3–8 м/с.

Вдень — +25°…+27°, мінлива хмарність, подекуди короткочасні опади, вітер 5–10 м/с.

9 вересня, вівторок:

Уночі — +16°…+14°, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер 5–10 м/с.

Вдень — +25°…+27°, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, вітер 5–10 м/с.

10 вересня, середа:

Уночі — +17°…+15°, мінлива хмарність, без опадів, вітер 5–10 м/с.

Вдень — +23°…+25°, мінлива хмарність, без опадів, вітер 7–12 м/с.

11 вересня, четвер:

Уночі — +12°…+10°, невелика хмарність, без опадів, вітер 3–5 м/с.

Вдень — +22°…+24°, ясно, без опадів, вітер 7–12 м/с.

12 вересня, п’ятниця:

Уночі — +12°…+10°, невелика хмарність, без опадів, вітер 3–5 м/с.

Вдень — +22°…+24°, невелика хмарність, без опадів, вітер 7–12 м/с.

Таким чином, уже з середини тижня у Харкові очікується стабільна суха погода з комфортною температурою в межах +22°…+25°, що створить сприятливі умови для роботи та відпочинку.

