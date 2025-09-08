    
08.09.2025  11:40   Віталій Хіневич

Прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень

На початку тижня можливі короткочасні опади, проте з середи встановиться суха та комфортна погода.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
За даними синоптиків, протягом робочого тижня 8–12 вересня у Харкові спостерігатиметься поступова зміна погодних умов.
 
Якщо на початку тижня можливі короткочасні дощі, то вже з середини тижня встановиться суха та малохмарна погода.
 
 8 вересня, понеділок:
 
  • Уночі — +16°…+14°, мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер 3–8 м/с.
  • Вдень — +25°…+27°, мінлива хмарність, подекуди короткочасні опади, вітер 5–10 м/с.
 
 9 вересня, вівторок:
  • Уночі — +16°…+14°, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, вітер 5–10 м/с.
  • Вдень — +25°…+27°, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні опади, вітер 5–10 м/с.
 
10 вересня, середа:
  • Уночі — +17°…+15°, мінлива хмарність, без опадів, вітер 5–10 м/с.
  • Вдень — +23°…+25°, мінлива хмарність, без опадів, вітер 7–12 м/с.
 
 11 вересня, четвер:
  • Уночі — +12°…+10°, невелика хмарність, без опадів, вітер 3–5 м/с.
  • Вдень — +22°…+24°, ясно, без опадів, вітер 7–12 м/с.
 
12 вересня, п’ятниця:
  • Уночі — +12°…+10°, невелика хмарність, без опадів, вітер 3–5 м/с.
  • Вдень — +22°…+24°, невелика хмарність, без опадів, вітер 7–12 м/с.
 
Таким чином, уже з середини тижня у Харкові очікується стабільна суха погода з комфортною температурою в межах +22°…+25°, що створить сприятливі умови для роботи та відпочинку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 8 вересня.
 
