Ігор Терехов повідомив, де стався вибух

08.09.2025  16:17   

Мер Харкова надав інформацію про приліт.


Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста, - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час ворожого удару по Харківщині постраждала дитина.

Тэги:  ігор терехов, вибух, харків, агрессия россии
