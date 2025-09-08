08.09.2025 16:17

Ігор Терехов повідомив, де стався вибух

Мер Харкова надав інформацію про приліт.



Ігор Терехов повідомив, де стався вибух



Вибух, який було чутно у Харкові, відбувся за межами міста, - поінформував мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час ворожого удару по Харківщині постраждала дитина.