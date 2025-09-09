У Харкові по вулиці Єдності триває відновлення багатоквартирного житлового будинку

Внаслідок прямого влучання ворожої артилерії в дев’ятиповерхівці зруйнувалися внутрішні та зовнішні стіни, балкони, плити перекриття, були вибиті вікна. Крім того, в одному з під’їздів сталася пожежа.
Комментариев: 0
Реакція на події буде гострою та непередбачуваною. Навіть дрібниці можуть викликати образу чи спалах емоцій.
Від ранку й до пізнього вечора небо над Харковом залишатиметься хмарним.
9 вересня професійне свято відзначають косметологи, виробники та продавці косметики, пластичні хірурги, працівники модельного бізнесу – Міжнародний день краси.
влажность:
давление:
ветер: