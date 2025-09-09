09.09.2025 11:40 Віталій Хіневич

У Харкові по вулиці Єдності триває відновлення багатоквартирного житлового будинку

Внаслідок прямого влучання ворожої артилерії в дев’ятиповерхівці зруйнувалися внутрішні та зовнішні стіни, балкони, плити перекриття, були вибиті вікна. Крім того, в одному з під’їздів сталася пожежа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже встановили нові вікна в квартирах і місцях загального користування, відновили перекриття між другим і третім поверхами, відбудували зруйновані стіни та балкони. У кількох під’їздах виконали капремонт.

Зараз спеціалісти відновлюють понад 1 тис. кв. м покрівлі та водночас проводять ремонт у місцях загального користування.

