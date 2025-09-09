    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові по вулиці Єдності триває відновлення багатоквартирного житлового будинку
09.09.2025  11:40   Віталій Хіневич

У Харкові по вулиці Єдності триває відновлення багатоквартирного житлового будинку

Внаслідок прямого влучання ворожої артилерії в дев’ятиповерхівці зруйнувалися внутрішні та зовнішні стіни, балкони, плити перекриття, були вибиті вікна. Крім того, в одному з під’їздів сталася пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже встановили нові вікна в квартирах і місцях загального користування, відновили перекриття між другим і третім поверхами, відбудували зруйновані стіни та балкони. У кількох під’їздах виконали капремонт.
 
 
Зараз спеціалісти відновлюють понад 1 тис. кв. м покрівлі та водночас проводять ремонт у місцях загального користування.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові енергетики оновлюють кабельні лінії.
 
