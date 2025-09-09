09.09.2025 11:31 Рита Парфенова

ОТУ «Харків» повідомило про втрати ворога та обстановку станом на 9 вересня

Російські війська завдали понад сотню ударів по позиціях оборонців. Українські сили знищили чотирьох окупантів і десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 9 вересня оперативна обстановка у смугах відповідальності Об’єднаного тактичного угруповання «Харків» суттєво не змінилася та залишається складною.

Минулої доби російська авіація тричі атакувала позиції українських військ, застосувавши п’ять керованих авіабомб і двадцять некерованих ракет. Загалом зафіксовано 101 обстріл, серед них – 49 ударів дронами-камікадзе.

Сили оборони завдали противнику відчутних втрат. Знешкоджено чотирьох окупантів. Ворог утратив знищеними й пошкодженими 37 одиниць озброєння та техніки, зокрема артилерійську систему, три автомобілі, тридцять безпілотників і три одиниці спецтехніки.

Крім того, пошкоджено 45 укриттів та десять стартових позицій для запуску дронів. Знищено склад паливно-мастильних матеріалів.

Командування підкреслює, що ситуація перебуває під контролем, а підрозділи продовжують виконувати завдання зі стримування збройної агресії рф.

