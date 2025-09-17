17.09.2025 09:20 Рита Парфенова

ДСНС на Харківщині за добу ліквідувала 58 пожеж, серед них – 9 після обстрілів

За останню добу рятувальники області здійснили 78 виїздів. Внаслідок удару по навчальному закладу у Харкові постраждали четверо людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби з 16 на 17 вересня рятувальники здійснили 78 оперативних виїздів. Серед них:

58 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 9 спричинених ворожими обстрілами;

8 – на допомогу населенню;

12 – інші виклики.

У результаті обстрілів горіли складські будівлі, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури та суха трава. Вранці 16 вересня російські війська атакували навчальний заклад у Слобідському районі Харкова. Унаслідок влучання дрона пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа площею 150 кв. м. Постраждали четверо людей.

Також зафіксовано 38 займань у природних екосистемах на площі понад 38 га. Наразі триває ліквідація семи лісових пожеж у Завгороднівському, Піщанському, Червонооскільському та Скрипаївському лісництвах загальною площею понад 82 га.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.