ДСНС на Харківщині за добу ліквідувала 58 пожеж, серед них – 9 після обстрілів

За останню добу рятувальники області здійснили 78 виїздів. Внаслідок удару по навчальному закладу у Харкові постраждали четверо людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби з 16 на 17 вересня рятувальники здійснили 78 оперативних виїздів. Серед них:
У результаті обстрілів горіли складські будівлі, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури та суха трава. Вранці 16 вересня російські війська атакували навчальний заклад у Слобідському районі Харкова. Унаслідок влучання дрона пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа площею 150 кв. м. Постраждали четверо людей.
Також зафіксовано 38 займань у природних екосистемах на площі понад 38 га. Наразі триває ліквідація семи лісових пожеж у Завгороднівському, Піщанському, Червонооскільському та Скрипаївському лісництвах загальною площею понад 82 га.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 93 вибухонебезпечні предмети.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.
