17.09.2025  08:44   Рита Парфенова

Шестеро людей постраждали в Харкові та області внаслідок ворожих ударів

Протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.


На фото с. Тимофіївка
Фото: ХОВА
Минулої доби Харків і 11 населених пунктів області зазнали ворожих ударів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Унаслідок обстрілів поранено шістьох цивільних: у Харкові постраждали 89-річний чоловік та троє жінок віком від 51 до 54 років, у Куп’янську – 63-річний і 82-річний чоловіки.
 
Окупанти застосували проти регіону авіабомби, безпілотники типу «Герань-2» та FPV-дрони. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
  • у Харкові зафіксовано пошкодження трьох будівель та трьох автомобілів;
  • у Харківському районі (с. Руські Тишки) зруйновано приватний будинок;
  • у Куп’янському районі пошкоджено три складські приміщення (м. Куп’янськ, сел. Великий Бурлук, с. Приколотне), а також будівлю й господарчу споруду в с. Шевченкове;
  • в Ізюмському районі постраждали складське приміщення, три одиниці сільськогосподарської техніки та енергомережі в м. Балаклія, а також приватний будинок і автомобіль у с. Борова;
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок у с. Леміщене, чотири житлові будинки, амбулаторію та господарчу споруду в с. Тимофіївка.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожий БпЛА пошкодив адміністративну будівлю у Харкові: фоторепортаж с місця прильоту.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
