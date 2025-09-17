17.09.2025 08:44 Рита Парфенова

Шестеро людей постраждали в Харкові та області внаслідок ворожих ударів

Протягом минулої доби російська армія атакувала Харків та ще 11 населених пунктів області.



На фото с. Тимофіївка

Фото: ХОВА

Минулої доби Харків і 11 населених пунктів області зазнали ворожих ударів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Унаслідок обстрілів поранено шістьох цивільних: у Харкові постраждали 89-річний чоловік та троє жінок віком від 51 до 54 років, у Куп’янську – 63-річний і 82-річний чоловіки.

Окупанти застосували проти регіону авіабомби, безпілотники типу «Герань-2» та FPV-дрони. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові зафіксовано пошкодження трьох будівель та трьох автомобілів;

у Харківському районі (с. Руські Тишки) зруйновано приватний будинок;

у Куп’янському районі пошкоджено три складські приміщення (м. Куп’янськ, сел. Великий Бурлук, с. Приколотне), а також будівлю й господарчу споруду в с. Шевченкове;

в Ізюмському районі постраждали складське приміщення, три одиниці сільськогосподарської техніки та енергомережі в м. Балаклія, а також приватний будинок і автомобіль у с. Борова;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок у с. Леміщене, чотири житлові будинки, амбулаторію та господарчу споруду в с. Тимофіївка.

