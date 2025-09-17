    
17.09.2025  08:28   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося понад десять боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони відбили атаки противника біля Вовчанська, Липців, Куп’янська та кількох населених пунктів області.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. Вони відбулися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися сім разів. Українські військові відбили штурмові дії окупантів у районах Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

мапа генштаб зсу

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
