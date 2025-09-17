17.09.2025 08:28 Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбулося понад десять боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони відбили атаки противника біля Вовчанська, Липців, Куп’янська та кількох населених пунктів області.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. Вони відбулися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися сім разів. Українські військові відбили штурмові дії окупантів у районах Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини.