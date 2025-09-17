На Харківщині за добу відбулося понад десять боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони відбили атаки противника біля Вовчанська, Липців, Куп’янська та кількох населених пунктів області.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. Вони відбулися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.
На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися сім разів. Українські військові відбили штурмові дії окупантів у районах Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини.
Комментариев: 0
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
влажность:
давление:
ветер: