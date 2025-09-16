16.09.2025 16:06 Дмитро Колонєй

Сили оброни відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми ворога поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку противник із початку доби п’ять разів атакував в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного, два боєзіткнення тривають.

