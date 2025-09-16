Сили оброни відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу зафіксовано понад 30 боєзіткнень.
Комментариев: 0
День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: