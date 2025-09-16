    
Главная Новини Харкова Армія Сили оброни відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини
16.09.2025  16:06   Дмитро Колонєй

Сили оброни відбивають дві атаки ворога на Куп'янському напрямку Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 16 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбивають дві атаки окупантів на Ккп'янському напрямку Сили оборони: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили два штурми ворога поблизу Вовчанська та Липців. 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
  • На Куп’янському напрямку противник із початку доби п’ять разів атакував  в бік Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного, два боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, раніш РЕДПОСТ  писав, що на Харківщині за добу зафіксовано понад 30 боєзіткнень.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 