16.09.2025 16:20
Мешканців однієї з громад на Харківщині просять тимчасово не використати газ
Мешканців Мереф’янської громади закликають не користуватися газом 18 вересня.
Харківська філія «Газмережі» повідомляє, що у зв’язку з проведенням робіт 18 серпня, спрямованих на стабільне забезпечення природним газом мешканців Мереф’янської громади, можливе припинення газопостачання у наступних населених пунктах:
-
м. Мерефа,
-
вул. 8 го Березня,
-
вул. Баварська,
-
вул. Благовіщенська,
-
пров. Благовіщенський,
-
в’їзд Благовіщенський,
-
вул. Будянська,
-
вул. Бульбенка Федора,
-
вул. Бутенко Олександра,
-
вул. Вишетравська,
-
вул. Героїв Крут,
-
вул. Героїв Чорнобиля,
-
вул. Єрофія Миргородського,
-
тупик Замереф’янський,
-
вул. Західна,
-
пров. Зміївський,
-
вул. Карпатська,
-
в’їзд Карпатський,
-
вул. Квітуча,
-
вул. Кільцева,
-
вул. Конституції,
-
пров. Конституції,
-
вул. Кримська,
-
пров. Кримський,
-
вул. Курортна,
-
вул. Лісна,
-
вул. Люботинська,
-
вул. Мала,
-
вул. Н. Синенка,
-
вул. Одеська,
-
вул. Озерянська,
-
пров. Осіннього,
-
вул. Охтирська,
-
вул. Патріотична,
-
пров. Патріотичний,
-
туп. Підгірний,
-
вул. Підлісна,
-
вул. Піщана,
-
вул. Полтавська,
-
пров. Полтавський,
-
вул. Польова,
-
вул. Садова,
-
вул. Санаторна,
-
вул. Свободи,
-
вул. Слобожанська,
-
вул. Спортивна,
-
пров. Спортивний,
-
в’їзд Спортивний,
-
вул. Степна,
-
вул. Сумська,
-
вул. Сухоярська,
-
пров. Сухоярський,
-
пров. Утківський,
-
в’їзд Утківський,
-
пров. Херсонський,
-
вул. Холодногірська,
-
пров. Холодногірський
-
села Нижня Озеряна
-
села Верхня Озеряна.
«Просимо мешканців вищезазначених вулиць м. Мерефа та села Нижня Озеряна, села Верхня Озеряна не користуватися природним газом з 09.00 до 17.00 год. 18.09.2025 р. для уникнення припинення газопостачання», - йдеться у повідомленні.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0