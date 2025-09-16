16.09.2025 16:20

Мешканців однієї з громад на Харківщині просять тимчасово не використати газ

Мешканців Мереф’янської громади закликають не користуватися газом 18 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Харківська філія «Газмережі» повідомляє, що у зв’язку з проведенням робіт 18 серпня, спрямованих на стабільне забезпечення природним газом мешканців Мереф’янської громади, можливе припинення газопостачання у наступних населених пунктах:

м. Мерефа,

вул. 8 го Березня,

вул. Баварська,

вул. Благовіщенська,

пров. Благовіщенський,

в’їзд Благовіщенський,

вул. Будянська,

вул. Бульбенка Федора,

вул. Бутенко Олександра,

вул. Вишетравська,

вул. Героїв Крут,

вул. Героїв Чорнобиля,

вул. Єрофія Миргородського,

тупик Замереф’янський,

вул. Західна,

пров. Зміївський,

вул. Карпатська,

в’їзд Карпатський,

вул. Квітуча,

вул. Кільцева,

вул. Конституції,

пров. Конституції,

вул. Кримська,

пров. Кримський,

вул. Курортна,

вул. Лісна,

вул. Люботинська,

вул. Мала,

вул. Н. Синенка,

вул. Одеська,

вул. Озерянська,

пров. Осіннього,

вул. Охтирська,

вул. Патріотична,

пров. Патріотичний,

туп. Підгірний,

вул. Підлісна,

вул. Піщана,

вул. Полтавська,

пров. Полтавський,

вул. Польова,

вул. Садова,

вул. Санаторна,

вул. Свободи,

вул. Слобожанська,

вул. Спортивна,

пров. Спортивний,

в’їзд Спортивний,

вул. Степна,

вул. Сумська,

вул. Сухоярська,

пров. Сухоярський,

пров. Утківський,

в’їзд Утківський,

пров. Херсонський,

вул. Холодногірська,

пров. Холодногірський

села Нижня Озеряна

села Верхня Озеряна.

«Просимо мешканців вищезазначених вулиць м. Мерефа та села Нижня Озеряна, села Верхня Озеряна не користуватися природним газом з 09.00 до 17.00 год. 18.09.2025 р. для уникнення припинення газопостачання», - йдеться у повідомленні.

