Надзвичайник Харківщини знешкодили більще 1000 вибухонебезпечних предметів

У ДСНС підбили підсмки роботи фахівців управління Харківщини за тиждень.



Як повідомляє РЕДПОСТ за інформацією речника ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка минулого тижня піротехнічні підрозділи (324 сапери та 159 одиниць спецтехники)

здійснили 344 виїзди і

знешкодили 1114 вибухонебезпечних предметів.

Від початку 2022 року обстежено

12 770 га територій,

5 475 га сільгоспугідь,

4 590 км доріг і лінійних мереж,

78 об’єктів та

5 171 домогосподарство.

Знешкоджено 130 385 вибухонебезпечних предметів.

Від початку повномасштабного вторгнення в результаті підривів на вибухонебезпечних предметах

загинули 107 жителів Харківщини,

поранені 319 осіб.

За тиждень підрозділи Харківського гарнізону

329 разів виїжджали за сигналом «Тривога».

ліквідовали 230 пожеж, з них 48 — спричинені ворожими обстрілами у різних районах області.

ліквідували 130 пожеж у природних екосистемах.

Вогнем знищено близько 113 га сухої рослинності. 29 пожеж виникли через обстріли, у тому числі 7 лісових загальною площею майже 11 га, решта — наслідки людської недбалості чи умисного підпалу. Внаслідок побутових пожеж загинуло дві особи, семеро - постраждали.

Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Із територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 32 029 осіб серед них — 2 615 дітей та 314 маломобільних людей.

