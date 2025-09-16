16.09.2025 16:39
Надзвичайник Харківщини знешкодили більще 1000 вибухонебезпечних предметів
У ДСНС підбили підсмки роботи фахівців управління Харківщини за тиждень.
Надзвичайник Харківщини знешкодили більще 1000 вибухонебезпечних предметів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за інформацією
речника ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка минулого тижня піротехнічні підрозділи (324 сапери та 159 одиниць спецтехники)
-
здійснили 344 виїзди і
-
знешкодили 1114 вибухонебезпечних предметів.
Від початку 2022 року обстежено
-
12 770 га територій,
-
5 475 га сільгоспугідь,
-
4 590 км доріг і лінійних мереж,
-
78 об’єктів та
-
5 171 домогосподарство.
Знешкоджено 130 385 вибухонебезпечних предметів.
Від початку повномасштабного вторгнення в результаті підривів на вибухонебезпечних предметах
загинули 107 жителів Харківщини,
поранені 319 осіб.
За тиждень підрозділи Харківського гарнізону
-
329 разів виїжджали за сигналом «Тривога».
-
ліквідовали 230 пожеж, з них 48 — спричинені ворожими обстрілами у різних районах області.
-
ліквідували 130 пожеж у природних екосистемах.
Вогнем знищено близько 113 га сухої рослинності. 29 пожеж виникли через обстріли, у тому числі 7 лісових загальною площею майже 11 га, решта — наслідки людської недбалості чи умисного підпалу. Внаслідок побутових пожеж загинуло дві особи, семеро - постраждали.
Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Із територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 32 029 осіб серед них — 2 615 дітей та 314 маломобільних людей.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові рятувальники завершили
аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.
