16.09.2025  16:39   

Надзвичайник Харківщини знешкодили більще 1000 вибухонебезпечних предметів

У ДСНС підбили підсмки роботи фахівців управління Харківщини за тиждень.


Надзвичайник Харківщини знешкодили більще 1000 вибухонебезпечних предметів
Як повідомляє РЕДПОСТ, за інформацією речника ГУ ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка минулого тижня піротехнічні підрозділи (324 сапери та 159 одиниць спецтехники)
  • здійснили 344 виїзди і
  • знешкодили 1114 вибухонебезпечних предметів.
 
Від початку 2022 року обстежено
  • 12 770 га територій,
  • 5 475 га сільгоспугідь,
  • 4 590 км доріг і лінійних мереж,
  • 78 об’єктів та
  • 5 171 домогосподарство.
Знешкоджено 130 385 вибухонебезпечних предметів.
 
Від початку повномасштабного вторгнення в результаті підривів на вибухонебезпечних предметах
загинули 107 жителів Харківщини,
поранені 319 осіб. 
 
За тиждень підрозділи Харківського гарнізону
  • 329 разів виїжджали за сигналом «Тривога».
  • ліквідовали 230 пожеж, з них 48 — спричинені ворожими обстрілами у різних районах області.
  • ліквідували 130 пожеж у природних екосистемах.

Вогнем знищено близько 113 га сухої рослинності. 29 пожеж виникли через обстріли, у тому числі 7 лісових загальною площею майже 11 га, решта — наслідки людської недбалості чи умисного підпалу. Внаслідок побутових пожеж загинуло дві особи, семеро - постраждали.

Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Із територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 32 029 осіб серед них — 2 615 дітей та 314 маломобільних людей.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.
 
 
