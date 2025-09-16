    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові легковик влетів під фуру (фото)
16.09.2025  17:00   Дмитро Колонєй

У Харкові легковик влетів під фуру (фото)

Правоохоронці Харкова встановлюють обставини події.

Влетів під фуру Renault водій на легковику Peugeot: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Основянському районі сталася аварія. Водій за кермом легкової автівки Peugeot потрапив під фуру Renault. Потсраждалих немає. Правоохоронці Харкова встановлюють обставини ДТП.

Влетів під фуру Renault водій на Peugeot: Новини Харкова

Влетів під фуру Renault водій на Peugeot: Новини Харкова

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що нв Салтівці чоловік напав на продавчиню.

 

Тэги:  дтп, аварія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.09 Надзвичайні події На харківській магістралі перекинулася автівка 14.09 Надзвичайні події У смертельній аварії на харківській вулиці розбився водій Renault 12.09 Надзвичайні події ДТП у Харкові: водій Nissan після аварії виявився нетверезим
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 