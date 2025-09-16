16.09.2025 17:00 Дмитро Колонєй

У Харкові легковик влетів під фуру (фото)

Правоохоронці Харкова встановлюють обставини події.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Основянському районі сталася аварія. Водій за кермом легкової автівки Peugeot потрапив під фуру Renault. Потсраждалих немає. Правоохоронці Харкова встановлюють обставини ДТП.

