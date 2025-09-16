Програма медичних гарантій в Україні: безкоштовна офтальмологічна допомога пацієнтам з катарактою

    
Пацієнти з катарактою можуть безоплатно отримати послуги зі встановлення штучного кришталика та стаціонарну офтальмологічну допомогу майже у 100 медичних закладах країни — у межах Програми медичних гарантій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Зазначається, що імплантація штучного кришталика — це хірургічне втручання, під час якого уражений катарактою природний кришталик ока замінюють на спеціальний штучний імплант. Операцію зазвичай проводять у тих випадках, коли катаракта значно погіршує зір та суттєво впливає на якість життя пацієнта. 
 
Лікування за Програмою медичних гарантій забезпечує повний комплекс медичної допомоги: від консультації до оперативного втручання (включно із безоплатним імплантом).
 
Що входить до гарантованого пакету послуг:
 
  • консультація лікаря-офтальмолога;
  • передопераційна діагностика;
  • операція з видалення катаракти;
  • імплантація штучного кришталика (включно з імплантом);
  • післяопераційне спостереження.
Загальна вартість послуги — від 28 441 гривні, залежно від медичних коефіцієнтів. Проте — наголошуємо — пацієнт не має оплачувати жодного з етапів лікування! Усі витрати медичному закладу компенсує НСЗУ.
 
Як скористатися послугою:
 
  • Звернутися до сімейного лікаря.
  • Отримати електронне направлення до офтальмолога.
  • Обрати з переліку медзаклад, що надає таку послугу.
  • Отримати в обраному закладі весь необхідний обсяг допомоги.
У разі порушень або вимагання коштів за послугу, яка повинна бути безоплатною, можна звертатися до контакт-центру Національної служби здоров’я України (16-77) або інформувати Міністерство охорони здоров’я (0 800 505 201).
 
Відповідний перелік закладів затвердило МОЗ України — і нині до списку входять 94 законтрактовані з НСЗУ заклади охорони здоров’я у 22 областях України та місті Києві.
 
Більше про імплантацію штучного кришталика читайте можна знайти за посиланням.
 
