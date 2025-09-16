16.09.2025 15:38 Віталій Хіневич

Патрульна поліція спростувала інформацію про нові штрафи

Мережею шириться фейк про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР. Насправді ж жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає РЕДПОСТ.

За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.

Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

