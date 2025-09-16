Патрульна поліція спростувала інформацію про нові штрафи

Мережею шириться фейк про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР. Насправді ж жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
День сприятиме участі у громадському житті та допомозі іншим. Водночас не варто надто втручатися у чужі справи, щоб уникнути конфліктів.
Протягом дня у місті зберігатиметься похмура погода, яка почне розвиднюватися лише під вечір. Опадів синоптики не прогнозують.
16 вересня 1987 року підписано Монреальський протокол щодо речовин, що руйнують озоновий шар.
влажность:
давление:
ветер: