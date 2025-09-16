    
Главная Новини Харкова Суспільство Патрульна поліція спростувала інформацію про нові штрафи
16.09.2025  15:38   Віталій Хіневич

Патрульна поліція спростувала інформацію про нові штрафи

Мережею шириться фейк про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР. Насправді ж жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.

 
Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені. 
 
Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні підбили підсумки роботи за вихідні.
 
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Тэги:  харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.09 Надзвичайні події У Харкові легковик влетів під фуру (фото) 16.09 ЖКГ Мешканців однієї з громад на Харківщині просять тимчасово не використати газ 16.09 Надзвичайні події У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 