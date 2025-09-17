«Завжди повертайтеся живими!» – привітання Ігоря Терехова з Днем рятівника (відео)

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до працівників цивільної охорони з нагоди професійного свята та подякував їм за мужність і відданість службі.
Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем рятівника опубліковано на сторінці міськради у телеграмі, передає РЕДПОСТ.
«У Харкові добре знають ціну життя. Бо майже щодня ворог намагається його забрати. І саме тоді поруч з людьми з’являєтеся ви — ті, хто завжди йде назустріч смертельній небезпеці. Ви — наші рятувальники», – сказав міський голова.
Він наголосив, що ця професія вимагає виняткової сили духу: «Цю професію обирають одиниці, бо вона потребує надзвичайної сили. У ній завжди є виклик і ризик, та ви свідомо обрали цей шлях. І війна стала дзеркалом, у якому кожен харківʼянин щодня бачить вашу сміливість, незламність і відданість місії порятунку».
Ігор Терехов підкреслив, що за кожним виїздом стоїть тривога близьких, які чекають на повернення рятувальників додому: «Я знаю, що вдома на вас чекають діти, дружини, батьки. Для них кожен виїзд — тривога, а кожне повернення — радість. Тому моє головне побажання просте: завжди повертайтеся живими!»
Завершуючи вітання, міський голова подякував усім працівникам служби: «Всі ми пишаємося вами! Ви — наші герої, сила і гордість Харкова! З Днем рятівника!»
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
