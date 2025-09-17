17.09.2025 07:30 Рита Парфенова

17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.

Щороку в Україні відзначається День тих, хто попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з-під уламків.



З 2004 до 2008 року це свято мало назву День працівників цивільного захисту. Ще раніше (з середини 1990-х до 2004 року) в Україні щороку відзначалися окремо два свята тих, хто гордо іменується рятівником: 29 січня – День працівників пожежної охорони та щоостанньої суботи жовтня – День рятівника. За десятиліття Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України (МНС) запропонувало, а глава держави Віктор Ющенко прийняв пропозицію перейменувати об'єднаний День працівників цивільного захисту на День рятувальника.



* * *

Після переходу на новий календар день Віри, Надії та Любові в Україні відзначають 17 вересня. До цього свята приурочено День усиновлення.

День усиновлення встановлено у 2008 році президентом Віктором Ющенком і вперше відзначався у 2009-му. Цей день присвячений родинам, які подарували дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, нову родину, любов і турботу. День усиновлення є символом людяності та доброти, нагадуючи про важливість підтримки дітей, які залишилися без сім'ї. Свято також підкреслює важливість соціальної підтримки родин, які беруть на себе відповідальність за виховання прийомних дітей, та привертає увагу до проблем дітей-сиріт.

* * *



У травні 2019 року на засіданні 72-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я держави взяли на себе зобов’язання визнати безпеку пацієнтів як одну з пріоритетних задач охорони здоров’я і вжити усі необхідні заходи для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних установах. Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила встановлення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, що буде відзначатися щороку 17 вересня.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем 17 вересня українські віряни вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. До святих звертаються з молитвами про добробут родини, здоров’я жінок і дітей, а також про дарування дитячого щастя.



У давнину цього дня обов’язково пекли коровай, який прикрашали свічкою, запаленою в церкві. Вважалося, що кожен член родини має скуштувати шматочок хліба, щоб у домі панували радість, злагода й спокій.



У народі дата відома ще й як Баби-Софії – день особливої пошани до матерів і жінок, які виховують дітей. Вважалося, що цього дня не можна сваритися чи відмовляти в допомозі, а жінкам не радили братися до важкої праці – день присвячували молитві та родині.

Також цього дня

1630 року в Північній Америці британськими переселенцями засновано Бостон.



1787 – було затверджено нову редакцію Конституції США. Зі союзу окремих незалежних штатів США стали федеративною державою. Главою держави, головнокомандувачем збройних сил був президент, термін правління якого складав чотири роки. Законодавча влада належала конгресу, що складався із сенату та палати представників. Судова влада перебувала у компетенції Верховного суду. Так і досі живуть.



1789 – англійський астроном У. Гершель відкрив супутник Сатурна Мімас.



1864 – народився Михайло Коцюбинський, український письменник (Fata morgana).



1918 – в Іспанії створено футбольний клуб "Валенсія".



1922 – у Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму.



1934 – випущена перша грамплатівка на 33 і 1/3 обороту за хвилину з 5 симфонією Бетховена.



1935 – народився Кен Кізі, американський письменник, автор «Польоту над гніздом зозулі».



1944 – народився Райнхольд Месснер, знаменитий італійський альпініст, який підкорив усі восьмитисячники планети, а 1980 року перший, хто зійшов на Еверест без допомоги кисню. Також перейшов через Антарктиду без допомоги механізованих засобів пересування та собак.



1945 – народився Філ Джексон, американський баскетбольний тренер. "Чикаго Булз" ставали за його керівництвом чемпіонами NBA 6 разів, а "Лос-Анджелес Лейкерс" - два.



1953 – проведено першу успішну операцію з поділу сіамських близнюків.



1968 – народилася Анастейша (Анастейша Лін Ньюкірк), американська поп-співачка та автор пісень, альбоми та пісні якої багаторазово набували платинового статусу.



1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».

1991 – Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду прем’єра займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

1993 – останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.

Іменини відзначають:

Віра, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Олександра, Павло, Серафим, Софія, Феодосій.

