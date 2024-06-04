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04.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 27 - 29°.

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Народні прикмети

  • за співом солов’я на світанку судять про погоду — якщо пісня радісна, то день погожий буде;
  • якщо у цей день добре пахне жимолостю – на дощ;
  • 4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з'являлись павуки й ґедзі – до урожаю огірків;
  • якщо вітер дме з півночі, найближчі дні пройдуть без опадів;
  • сильний туман і рясні роси — до врожаю;
  • чорні кола навколо зірок — до негоди;
  • якщо увечері голосно квакають жаби, буде вітряно.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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