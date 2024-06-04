04.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 27 - 29°.

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Народні прикмети

за співом солов’я на світанку судять про погоду — якщо пісня радісна, то день погожий буде;

якщо у цей день добре пахне жимолостю – на дощ;

4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з'являлись павуки й ґедзі – до урожаю огірків;

якщо вітер дме з півночі, найближчі дні пройдуть без опадів;

сильний туман і рясні роси — до врожаю;

чорні кола навколо зірок — до негоди;

якщо увечері голосно квакають жаби, буде вітряно.