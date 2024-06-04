Прогноз погоди у Харкові на 4 червня

У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
4 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 16 - 18°, вдень 27 - 29°.
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Зірки можуть нагадати про старі образи та розчарування, день схиляє до зациклення на дрібницях. Це може виявитися корисним, полегшуючи точні науки та інтелектуальну працю.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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