    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Потерпілі від обстрілів та руйнування: Харківщина на ранок 4 червня
04.06.2024  08:35   

Потерпілі від обстрілів та руйнування: Харківщина на ранок 4 червня

Ворог продовжує обстрілювати Харків та населені пункти області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
4 травня близько 7:00 ворог обстріляв м.Куп'янськ. Попередньо постраждав 1 чоловік. Інформація оновлюється. 
 
 
20:15 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка. 
 
18:42 м. Харків, пр-т Любові Малої, 30, Державний навчальний заклад. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка.
 
17:00 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, с. Білий Колодязь. Обстріл КАБ. Пошкоджено будівлю елеватора. 
 
17:00 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, с. Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину.
 
15:20 Чугуївський р-н, Старосалтівська громада, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу КАБ горіло 9 будинків на колесах, 15 металевих будинків, 4 яхти, 1 катер.
 
12:00 м. Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства.
 
На Харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. Пʼять атак відбито, один бій триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають, ситуація контрольована.
 
На Купʼянському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, напруга зберігається в районах Берестового та Стельмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів Сил
оборони.
 
Всього евакуювали 11 тисяч 629 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська обстріляли газові мережі в Харківській області.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Надзвичайні події Протягом доби ворожі війська спричинили 5 пожеж на Харківщині 03.06 Надзвичайні події Сили ППО збили ціль на Харків 03.06 Армія На Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 