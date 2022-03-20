20.03.2022 16:19 Рита Парфенова

На самом большом флагштоке Украины в Харькове проверили флаг

Харьковские коммунальщики проверили целостность флагштока и полотнища и вернули флаг на прежнее место.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



Сообщается, что специалисты СКП «Харьковзеленстрой» регулярно проводят ревизию флагштока и полотнища Государственного флага Украины.



Как отмечают на предприятии, государственный символ Украины находится в сохранности и безопасности.

Напомним, флагшток в Харькове пересечении Соборного спуска и Сергиевской площади установили 23 августа 2021 года в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». Он является самым высоким не только в Украине, но и в Европе – его высота составляет 102 метра, размеры - 15х22,5 метра.