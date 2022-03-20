20.03.2022 15:40 Евгений Клочко

В Харькове волонтеры помогают убирать город после бомбардировок оккупантов рф

За десять дней более 1,1 тыс. волонтеров из разных районов города присоединились к инициативе «Восстановим Харьков вместе».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. По их информации для оперативной работы в Харькове было создано девять районных волонтерских организаций. Сотрудники коммунальных предприятий совместно с волонтерами под обстрелами расчищают завалы, вывозят мусор, а также ремонтируют поврежденные дома и площадки.

В частности, в ликвидации последствий бомбардировок Новобаварского района 19 марта было привлечено 70 волонтеров. Вокруг пострадавших от обстрелов домов они разбирали завалы, вывозили обломки и другой мусор, а также забивали фанерой окна в подъездах.

Напомним, все желающие могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму . После чего с волонтерами свяжется координатор.

Ранее аварийные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения в Холодногорском районе.