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20.03.2022  15:40   Евгений Клочко

В Харькове волонтеры помогают убирать город после бомбардировок оккупантов рф

За десять дней более 1,1 тыс. волонтеров из разных районов города присоединились к инициативе «Восстановим Харьков вместе».

Уборка Харькова после бомбардировок российскими оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. По их информации для оперативной работы в Харькове было создано девять районных волонтерских организаций. Сотрудники коммунальных предприятий совместно с волонтерами под обстрелами расчищают завалы, вывозят мусор, а также ремонтируют поврежденные дома и площадки.
 
Уборка Харькова после бомбардировок российскими оккупантами
 
В частности, в ликвидации последствий бомбардировок Новобаварского района 19 марта было привлечено 70 волонтеров. Вокруг пострадавших от обстрелов домов они разбирали завалы, вывозили обломки и другой мусор, а также забивали фанерой окна в подъездах.
 
Уборка Харькова после бомбардировок российскими оккупантами
 
Напомним, все желающие могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму. После чего с волонтерами свяжется координатор.
 
Ранее аварийные бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устранили повреждение на трубопроводе холодного водоснабжения в Холодногорском районе.
 
Тэги:  агрессия россии, влонтеры, харьков
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