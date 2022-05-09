09.05.2022 21:33 Дмитрий Колоней

В освобожденном селе под Харьковом появился газ в сотнях домов

Специалисты «Харьковгаза» провели масштабные ремонты газораспределительных и домовых газопроводов в деоккупированном селе Малая Рогань.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, в Малой Рогане устранили около 80 повреждений газовых коммуникаций и в конце прошлой недели подключили газ более чем в 400 домов", - отметили в Департаменте.

Кроме того, газовщики провели ремонт газопроводов среднего давления в трех населенных пунктах Дергачевской громады и приняли необходимые меры для избежания отключений газа из-за повреждений объектов газовой инфраструктуры в Богодухове.

Также продолжаются восстановительные работы на харьковских сетях. Так, в Киевском районе специалисты АО «Харьковгоргаз» заменили поврежденный в результате вражеских обстрелов вводный кран на газопроводе низкого давления. Это позволило жильцам дома остаться с бесперебойным газоснабжением.