09.05.2022 20:59 Дмитрий Колоней
Под Харьковом поймали на горячем незаконного дельца в центре поселка (фото)
В пригороде Харькова изъяты тысячи табачных изделий.
Как сообщает РЕДПОСТ
, 8 мая 2022 года патрулируя территорию села Тарановка Чугуевского района участковые офицеры полиции Чугуевского райуправления обнаружили 43-летнего местного жителя, который в центре села на улице занимался продажей табачных изделий без акцизных марок. Полицейские изъяли из незаконного оборота 2 тысячи 400 пачек незаконно продаваемых сигарет.
Полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил торговли. Мужчине грозит штраф от двухсот до шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
Административные материалы направлены в суд для принятия решения.
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