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09.05.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Под Харьковом поймали на горячем незаконного дельца в центре поселка (фото)

В пригороде Харькова изъяты тысячи табачных изделий.

Криминал Харьковщина: Поймали на горячем незаконного дельца в центре Тарановки
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  8 мая 2022 года патрулируя территорию села Тарановка Чугуевского района участковые офицеры полиции Чугуевского райуправления обнаружили 43-летнего местного жителя, который в центре села на улице занимался продажей табачных изделий без акцизных марок. Полицейские изъяли из незаконного оборота 2 тысячи 400 пачек незаконно продаваемых сигарет.
 
Криминал Харьковщина: Поймали на горячем незаконного дельца в центре Тарановки
 
Криминал Харьковщина: Поймали на горячем незаконного дельца в центре Тарановки
 
Полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за нарушение правил торговли. Мужчине грозит штраф от двухсот до шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
 
Административные материалы направлены в суд для принятия решения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков, незаконная продажа
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