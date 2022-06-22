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22.06.2022  15:54   Дмитрий Колоней

ДТП: в пригороде Харькова молодой парень сбил женщину (фото)

Виновнику аварии под Харьковом сообщили о подозрении.

ДТП Харьковщина: Сбил женщину парень на Toyota у поселка Высокий
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, в ходе досудебного расследования установлено, что в конце марта 2022 года в поселке Высокий 19-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota, сбил 68-летнюю женщину.
 
Пострадавшая,которая шла по проезжей части в попутном направлении с травмами доставили в больницу.
После проведения всех экспертиз и окончания лечения потерпевшей 21 июня 2022 года правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Водителю гшрозит тюремный срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, высокий
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