04.05.2022 14:13 Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина зарезал племянника

Жителя Лозовой подозревают в убийстве племянника





Убийство произошло 2 маяэтого года в город Лозовой, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

49-летний ранее судимый мужчина находился у себя дома вместе со своим племянником. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин дома схватил нож и нанес племяннику один удар в грудную клетку, отчего тот скончался на месте.



При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области злоумышленнику сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в поселке Пасеки 29-летняя женщина нанесла 37-летнему мужчине смертельную черепно-мозговую травму во время ссоры.







