    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина зарезал племянника
04.05.2022  14:13   Рита Парфенова

Под Харьковом мужчина зарезал племянника

Жителя Лозовой подозревают в убийстве племянника

Жителя Лозовой подозревают в убийстве племянника

Убийство произошло 2 маяэтого года в город Лозовой, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

49-летний ранее судимый мужчина находился у себя дома вместе со своим племянником. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин дома схватил нож и нанес племяннику один удар в грудную клетку, отчего тот скончался на месте.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области злоумышленнику сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в поселке Пасеки 29-летняя женщина нанесла 37-летнему мужчине смертельную черепно-мозговую травму во время ссоры.




 

Тэги:  убийство, прокуратура, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.04 Криминал и происшествия Смертельный удар: под Харьковом задержана женщина 26.04 Криминал и происшествия Труп в тамбуре: на Харьковщине задержаны два убийцы 19.04 Криминал и происшествия Расправился с пассией: под Харьковом пойман рецидивист (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 