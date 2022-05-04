Под Харьковом мужчина зарезал племянника

Жителя Лозовой подозревают в убийстве племянника
Убийство произошло 2 маяэтого года в город Лозовой, передает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.
49-летний ранее судимый мужчина находился у себя дома вместе со своим племянником. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Хозяин дома схватил нож и нанес племяннику один удар в грудную клетку, отчего тот скончался на месте.
При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области злоумышленнику сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в поселке Пасеки 29-летняя женщина нанесла 37-летнему мужчине смертельную черепно-мозговую травму во время ссоры.
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