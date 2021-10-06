06.10.2021 14:55

Средняя заработная плата и пенсия в Харькове и по Украине

Сколько зарабатывают украинцы в 2021 году и на какую пенсию могут рассчитывать пенсионеры? Статистические данные по областям Украины и Харькову.

Фото: Yaroslav Romanenko

Обзор средней зарплаты и пенсии в Украине и по Харькову

Для каждого работника и пенсионера важен не столько размер заработной платы, как её качество – возможность удовлетворить все свои потребности в экономических реалиях. К счастью, зарплата и пенсия в Украине стабильно повышаются, однако вместе с этим наблюдается рост цен. Жители Харькова и области чаще всего ищут дополнительную возможность подзаработать, используя подборку лучших бонусов в надежных казино на https://bonusesfinder.com.ua/no-deposit-bonus/ , что помогает улучшить финансовое состояние.

Например, по мнению Тони Слотермана (владельца продукта компании Casino Bonuses Finder) финансовый успех во многом зависит от умения фокусироваться на своих доходах, ставить перед собой реальные финансовые цели, искать новый способ заработка. Некоторые люди рискуют небольшой суммой в казино и взамен получают крупный выигрыш, другие же не могут на это решиться. Аналогичная ситуация с заработной платой в Украине – часть украинцев довольствуется малым, а значит не пускает деньги в свою жизнь. В то же время, большинство харьковчан достаточно предприимчивы, и с упорством стремятся увеличить свой доход.

Заработная плата по стране

В июне 2021 года было зафиксировано рекордное значение средней зарплаты – 14 313 грн (что эквивалентно $525), цифра является максимальным значением за всю историю государства. На данный момент самая высокая средняя заработная плата в

столице – 20 358 грн (около $760).

По данным Госстата, по Украине больше всех получают в сфере авиации (30 653 грн), работники сферы информации и телекоммуникации (24 813 грн), финансов (23 537 грн), а также государственные служащие (21 207 грн). Более скромные зарплаты у людей, которые занимаются научной деятельностью (19 170 грн), самые низкие в курьерских службах и у сотрудников почты (7 888 грн).

По областям Украины ситуация следующая:

Киевская – 14 228 грн;

Днепропетровская – 13 957 грн;

Запорожская – 13 952 грн;

Николаевская – 13 751 грн.

Жители других населенных пунктов Украины в месяц получают в пределах 10 675 – 12 500 грн.

По данным Минфина, средняя заработная плата в Харькове в августе составила 12 079 грн, что на 2,4% ниже, чем в июле. Если сравнить средний уровень с заработной платой по стране, то это на 13,8% ниже чем по Украине. Статистика показывает, что самая высокая заработная плата у работников информационной сферы, в том числе телекоммуникации (30 323 грн). Второе место по оплачиваемости труда заняла добывающая отрасль промышленности (19 998 грн), третье – оборона, сотрудники органов государственной власти и соцстраха (12 937 грн).

В Минфине считают, что повышение заработной платы (среднего показателя, в том числе) позволит положительно повлиять на бюджет: чем меньше людей будут получать «серую» зарплату, тем больше средств поступит в Пенсионный фонд. Это улучшит защиту прав граждан Украины (социальных и трудовых).

Что с пенсиями?

На сегодня средний размер пенсии в Украине – 3 778 грн. По данным Пенсионного Фонда, большинство пенсионеров получают выплаты по возрасту и инвалидности. Наименьшая часть бюджета расходуется на пенсионное содержание судей в отставке.

Выплаты получают 10 960 000 пенсионеров, чаще всего размер пенсии составляет от 2 000 до 3 000 грн (4 600 000 чел.), при этом средний её размер – 3 507 грн. Пенсионеры, проживающие в Харькове и Харьковской области, в среднем получают ежемесячно 3 840 грн. Наиболее высокие пенсии в столице – 5 177 грн, а самые низкие в Тернопольской области – 2 927 грн. Люди в возрасте от 75 до 80 лет в октябре 2021 года получат надбавку – 400 грн.

Хорошая новость для более молодых пенсионеров: при наличии достаточного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 для мужчин), люди, не достигшие семидесятилетия и получающие выплату до 2 500 грн, также смогут рассчитывать на надбавку. Однако, это произойдёт не ранее 1 декабря 2022 года.

Напомним, Государственная служба статистики Украины подсчитала, куда больше всего тратят деньги украинцы и какой вышел расход за второй квартал 2021 года.